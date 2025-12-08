D opo giorni di tensioni continue Nezir prende definitivamente il controllo del gioco: Bahar e i bambini finiscono a casa sua. E Sarp capisce che l’unica via d’uscita è quella che negli ultimi tempi aveva sempre evitato. Con la messa in onda ormai strutturata in due appuntamenti quotidiani, uno alle 16.05 e uno alle 18.10, La forza di una donna ormai viaggia a tutta velocità. E lo fa con le atmosfere del thriller. In particolare nelle puntate di oggi e domani in onda su Canale 5, lunedì 8 e martedì 9 dicembre, la resa dei conti è sempre più vicina. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Arif viene arrestato La forza di una donna, anticipazioni puntata 8 e 9 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bahar e i bambini sono nelle mani di Nezir e anche P?r?l viene rapita