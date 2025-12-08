Baby dopati | troppo piccoli per diventare grossi

Cos’hanno in comune un diciassettenne con l’ epatite acuta, un quattordicenne in importante insufficienza renale e un sedicenne con seria aritmia cardiaca? Apparentemente nulla, in realtà sono arrivati tutti al Pronto soccorso partendo dalla palestra. Dove andavano sì a sollevare pesi, ma soprattutto a doparsi. Ben prima di poter prendere la patente, poter votare e in casi affatto rari ben prima di aver completato lo sviluppo fisico. Androsterone, testosterone, epistane, metiltestosterone, stanozololo, Gh, deidroepiandrosterone. Sono tutte sostanze dopanti ben note – queste e molte altre – a chi pratica il body building a livello agonistico. 🔗 Leggi su Panorama.it

