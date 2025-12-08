Avvicinava giovani clienti con pretesti professionali e le violentava nei suoi centri estetici | arrestato il titolare

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Terni con l’accusa di aver avvicinato giovani clienti con pretesti professionali, poi violentandole nei suoi centri estetici e barberia. Ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale, l’arresto è stato eseguito venerdì 5 dicembre dopo il suo rientro in città.

Un uomo di 34 anni, ritenuto dagli inquirenti il principale responsabile di due episodi di violenza sessuale avvenuti a Terni all'interno di due negozi di sua proprietà (un centro estetico e una barberia), è stato arrestato venerdì 5 dicembre dopo essere rientrato in città. Il 34enne, di origine. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

NEXT MATCH – UNDER 14 Si avvicina un nuovo impegno per i nostri giovani leoni del 90011 Bagheria! Oggi alle ore 9:00 affronteremo la Tieffe Parmonval in una sfida che promette intensità e cuore. Massimo impegno, testa sul campo e orgoglio nerazz Vai su Facebook