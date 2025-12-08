Avvelenamento da sigaretta elettronica | cos’è i sintomi e cosa insegna il caso di Fraser Olender

L’avvelenamento da sigaretta elettronica (EVALI) è una grave malattia polmonare che può causare dolore toracico, nausea, vertigini e difficoltà respiratorie. Come riconoscerlo e cosa chiarisce il caso di Fraser Olender. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Quel dolore non lo dimenticherò mai". A provocarlo è stato un avvelenamento da sigaretta elettronica. L’attore ha avuto un infarto a 34 anni. ? - facebook.com Vai su Facebook

L’attore Fraser Olender colpito da infarto: “Ho avuto un avvelenamento da sigaretta elettronica” - L'attore e star della serie Below Deck, Fraser Olender, è stato colpito da un infarto tre settimane fa: ne ha parlato lui stesso in un post Instagram ... Lo riporta fanpage.it