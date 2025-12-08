‘Avreste preferito trovarla morta’ lo sfogo del cugino di Tatiana e l’ipotesi denuncia per Dragos

Un'intensa dichiarazione di Lorenzo Tramacere, cugino di Tatiana, esprime la sua frustrazione verso l'odio sui social e le conseguenze di comportamenti irresponsabili. Nel suo post, Tramacere si confronta con l'ipotesi di denuncia contro Dragos, evidenziando le tensioni e le emozioni che attraversano questa vicenda.

Il post di Lorenzo Tramacere contro l’odio social e l’ombra della denuncia. «Lasciatemi essere brutalmente sincero: molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore. Una morte, un colpo di scena, qualcosa da raccontare. Perché l’odio ha bisogno di tragedie nuove da divorare». Il cugino di Tatiana Tramacere, Lorenzo, non usa mezzi termini. Anzi, li rovescia, con la stessa forza con cui in questi undici giorni si è parlato della ragazza scomparsa, analizzata, giudicata, trascinata in un vortice di interpretazioni mentre la sua famiglia chiedeva soltanto silenzio. Lo sfogo, lungo, affilato, arriva su Facebook e non è solo un gesto di difesa ma un atto d’accusa contro la sete di dramma che si è impossessata del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it