Il VER-01, l’estratto di Cannabis sativa, è stato associato a una serie di benefici importanti per il dolore cronico alla schiena, ma non induce dipendenza e non provoca effetti collaterali gravi. Questa l’incoraggiante conclusione a cui giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell’ Hannover Medical School. Il gruppo di ricerca, guidato da Matthias Karst, ha esaminato i risultati di una sperimentazione clinica di fase 3 mirata a valutare gli effetti dell’estratto VER-01. Questa sostanza, definita “full-spectrum” contiene la gamma completa di cannabinoidi, compresi THC, terpeni e altri composti, ed è un prodotto farmacologico sperimentale testato per il trattamento del dolore cronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avete sempre mal di schiena? L’estratto di cannabis riduce il dolore cronico lombare: la scoperta nel nuovo studio su Nature