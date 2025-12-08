Avete sempre mal di schiena? L’estratto di cannabis riduce il dolore cronico lombare | la scoperta nel nuovo studio su Nature
Il VER-01, l’estratto di Cannabis sativa, è stato associato a una serie di benefici importanti per il dolore cronico alla schiena, ma non induce dipendenza e non provoca effetti collaterali gravi. Questa l’incoraggiante conclusione a cui giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell’ Hannover Medical School. Il gruppo di ricerca, guidato da Matthias Karst, ha esaminato i risultati di una sperimentazione clinica di fase 3 mirata a valutare gli effetti dell’estratto VER-01. Questa sostanza, definita “full-spectrum” contiene la gamma completa di cannabinoidi, compresi THC, terpeni e altri composti, ed è un prodotto farmacologico sperimentale testato per il trattamento del dolore cronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Buongiorno Universo! Avete visto chi abbiamo qui? Una cagnolina che non è più ricoverata. Una cagnolina che, nell’ordine, ha superato una schiena mangiata dalla larve, una malformazione ossea causata dalla denutrizione e una bruttissima parvoviro - facebook.com Vai su Facebook
Guida pratica al mal di schiena: dalle tipologie più comuni ai rimedi utili - Posture scorrette ma anche un problema di circolazione o da un movimento sbagliato: un esperto spiega come riconoscere i diversi tipi di mal di schiena e quali rimedi adottare ... Si legge su iodonna.it