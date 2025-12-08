Avellino-Venezia | svolta per la stagione in palio ambizioni e salvezza

Avellinotoday.it | 8 dic 2025

Oggi pomeriggio, alle ore 15, il Partenio-Lombardi di Avellino ospiterà il confronto tra la squadra di casa e il Venezia, con il fischio d'inizio affidato all'arbitro bergamasco Kevin Bonacina. Una partita che si preannuncia determinante per entrambe le compagini, impegnate in obiettivi distinti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

