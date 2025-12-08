avellino venezia le probabili formazioni

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino torna al Partenio-Lombardi con la consapevolezza che la sfida contro il Venezia rappresenti molto più di una semplice tappa del campionato. Dopo il successo di Bolzano, che ha interrotto una serie di risultati negativi e ridato ossigeno alla classifica, la squadra di Raffaele Biancolino è chiamata a confermarsi davanti a un pubblico che aspetta un segnale deciso di maturità. Il tecnico irpino insiste sulla necessità di continuità: una vittoria potrebbe infatti riaccendere l’entusiasmo e ricompattare un ambiente che, nelle ultime uscite interne, aveva mostrato più dubbi che certezze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

