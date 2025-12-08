Avellino-Venezia le formazioni ufficiali
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Avellino torna al Partenio-Lombardi con la consapevolezza che la sfida contro il Venezia rappresenti molto più di una semplice tappa del campionato. Dopo il successo di Bolzano, che ha interrotto una serie di risultati negativi e ridato ossigeno alla classifica, la squadra di Raffaele Biancolino è chiamata a confermarsi davanti a un pubblico che aspetta un segnale deciso di maturità. Le formazioni ufficiali. Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Fontanarosa; Kumi, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Tutino. A disp.: Iannarilli, Cagnano, Marchisano, Cancellotti, Manzi, Gyabuaa, Besaggio, Patierno, Russo, Crespi, Lescano, Panico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
