Avellino tributo a Raffaele Russo per le 100 presenze in biancoverde

Durante la partita tra Avellino e Venezia, il club irpino ha reso omaggio a Raffaele Russo, celebrando le sue 100 presenze con la maglia biancoverde. Un momento significativo al Partenio-Lombardi che sottolinea l'importanza del giocatore nel club e il suo contributo nel corso degli anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Momento speciale al Partenio-Lombardi nel prepartita di Avellino – Venezia: Raffaele Russo ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal club per aver tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia biancoverde. Un risultato importante per l’attaccante, che in queste stagioni ha saputo conquistare l’affetto della piazza attraverso dedizione, sacrificio e prestazioni spesso decisive. Arrivato in Irpinia nel 2022, Russo ha vissuto un percorso di crescita costante, culminato nella passata stagione con la promozione in Serie B, conquistata grazie al contributo dell’intera squadra e alle sue giocate spesso determinanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, tributo a Raffaele Russo per le 100 presenze in biancoverde

