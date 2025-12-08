Avellino Piantedosi | La musica unisce la cultura è il fondamento della legalità

Avellinotoday.it | 8 dic 2025

AVELLINO – Serata di straordinaria eleganza al Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino, dove le armonie della Banda musicale della Polizia di Stato hanno donato agli spettatori un momento di pura sintonia, in cui musica e collettività si sono fuse in un’esperienza condivisa e intensa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

