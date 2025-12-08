Avellino Piantedosi | La musica unisce la cultura è il fondamento della legalità
AVELLINO – Serata di straordinaria eleganza al Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino, dove le armonie della Banda musicale della Polizia di Stato hanno donato agli spettatori un momento di pura sintonia, in cui musica e collettività si sono fuse in un’esperienza condivisa e intensa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il ministro Matteo Piantedosi all'accensione delle luminarie di #Avellino E Il Commissario Perrotta indica le tre priorità per il nuovo anno - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza. Cosenza (FdI): da Piantedosi e Ciciliano celere intervento su frana del santuario benedettino di Avellino lavocedelpatriota.it/sicurezza-cose… via @vocedelpatriota Vai su X
Avellino, il ministro Piantedosi sui social: ma che splendida serata al Gesualdo - Il post sui social ... Segnala msn.com