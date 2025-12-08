Avellino musica e istituzioni | il concerto della banda della polizia tra cultura sicurezza e comunità

Avellinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Avellino, il Teatro Comunale "Carlo Gesualdo" ha ospitato, in occasione delle festività natalizie, un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato.Un evento di grande significato, che ha visto protagonisti non solo l’arte musicale, ma anche il messaggio di vicinanza e impegno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

avellino musica istituzioni concertoConcerto di Natale della Banda musicale della Polizia di Stato - , alle ore 18,30, presso il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino, si terrà il Concerto della Band ... Riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Musica Istituzioni Concerto