Avellino musica e istituzioni | il concerto della banda della polizia tra cultura sicurezza e comunità

Nel cuore di Avellino, il Teatro Comunale "Carlo Gesualdo" ha ospitato, in occasione delle festività natalizie, un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato.Un evento di grande significato, che ha visto protagonisti non solo l’arte musicale, ma anche il messaggio di vicinanza e impegno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it