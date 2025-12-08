Avellino Letteraria | l' evento dedicato al libro La mia Eleonora tra storia e mito di Ersilia Di Palo

Avellinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 13 dicembre 2025, alle ore 18:00, la Sala Conferenze Diocesana di Avellino, sita in Piazza Libertà 19, ospiterà la quinta edizione di Avellino Letteraria, un evento culturale che avrà come protagonista il libro di Ersilia Di Palo, La mia Eleonora tra storia e mito.Interventi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Avellino Letteraria Evento Dedicato