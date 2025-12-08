Avatar 3 Per sopravvivere al dolore

"È un film sul dolore, la perdita, il trauma. Un film su come si guarisce, si raccoglie il proprio fardello e si prosegue. Su come si rompe il ciclo di violenza che viene creato dall’odio derivante da quella perdita. La stessa cosa che stiamo vedendo accadere nel mondo di oggi". James Cameron ci riporta a Pandora in Avatar: Fuoco e Cenere. Terzo film del franchising, in sala in Italia dal 17 dicembre con Disney, il cui primo capitolo del 2009 incassò 2,9 miliardi di dollari in tutto il mondo diventando il titolo con il maggiore incasso di sempre. La storia riprende poco dopo gli eventi di Avatar: The Way of Water (2022), con la famiglia Sully capitanata dal marine diventato leader Na’vi, Jake (Sam Worthington), e la guerriera Neytiri (Zoe Saldana) alle prese con la perdita di uno dei loro figli, Neteyam, ucciso in uno scontro con il Popolo del Cielo della Rda, organizzazione decisa a colonizzare il satellite blu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Avatar 3 "Per sopravvivere al dolore"

Approfondisci con queste news

20th Century Studios. . "I Sully non mollano mai”. Guardate questa prima clip da Avatar: Fuoco e Cenere e non perdete il nuovo film solo al cinema dal 17 Dicembre. - facebook.com Vai su Facebook

Avatar 3 "Per sopravvivere al dolore" - Su come si rompe il ciclo di violenza che viene creato dall’odio derivante da ... Si legge su quotidiano.net

Avatar 3, James Cameron ricorda commosso il produttore Jon Landau: "Anche noi abbiamo elaborato un lutto" - All'anteprima di Los Angeles di Avatar: Fuoco e Cenere, al cinema dal 17 dicembre, James Cameron ha voluto ricordare il suo socio produttore Jon Landau, scomparso prematuramente l'anno scorso. Segnala msn.com