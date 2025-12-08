Autovelox, croce e delizia (inconsapevole) degli automobilisti. Con le nuove disposizioni in materia, l’elenco di tutti i dispositivi di controllo della velocità è da pochi giorni consultabile online sul sito del ministero. I Comuni, infatti, avevano tempo fino al 28 novembre per registrarli. E se la Toscana non riesce a conquistare il podio per il numero di autovelox presenti sul proprio territorio (295); la provincia di Firenze - con 106 postazioni - è tra le più sorvegliate insieme a quelle di Torino, Roma e Milano. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo anche quali sono i punti più cruciali della viabilità metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autovelox, la mappa. Provincia sorvegliata. Più di cento dispositivi