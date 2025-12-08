Autovelox la mappa Provincia sorvegliata Più di cento dispositivi
Autovelox, croce e delizia (inconsapevole) degli automobilisti. Con le nuove disposizioni in materia, l’elenco di tutti i dispositivi di controllo della velocità è da pochi giorni consultabile online sul sito del ministero. I Comuni, infatti, avevano tempo fino al 28 novembre per registrarli. E se la Toscana non riesce a conquistare il podio per il numero di autovelox presenti sul proprio territorio (295); la provincia di Firenze - con 106 postazioni - è tra le più sorvegliate insieme a quelle di Torino, Roma e Milano. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo anche quali sono i punti più cruciali della viabilità metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
La mappa degli autovelox: ecco quelli autorizzati dal ministero
Autovelox pronti a colpire sulle Statali lombarde: la mappa dei controlli
Autovelox pronti a colpire sulle Statali lombarde: la mappa dei controlli
Censimento degli autovelox a Palermo e provincia, quali possono fare multe e quali ancora no: la mappa interattiva - facebook.com Vai su Facebook
Censimento degli autovelox a Palermo e provincia, quali possono fare multe e quali ancora no: la mappa interattiva ift.tt/aWNr9wU Vai su X
Autovelox, la mappa. Provincia sorvegliata. Più di cento dispositivi - Sono 106 le postazioni per il controllo della velocità sul territorio fiorentino. Da msn.com
Autovelox, ufficiale la mappa del censimento nazionale: le province più vigilate - 700 occhi elettronici sono stati segnalati dalle amministrazioni comunali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo riporta virgilio.it
Autovelox, la mappa nazionale completa: ecco le regioni e province più “sorvegliate” - Per quanto riguarda la Sardegna, nella tabella si fa riferimento allo schema definitivo di riforma dell’assetto territoriale in vigore dal 17 luglio 2025 e che si articola nelle città ... Si legge su quattroruote.it