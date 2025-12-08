Autostrada chiusa per una notte tra i caselli di Francavilla e Ortona in entrambe le direzioni
Chiuso il tratto dell'autostrada A14 fra Pescara sud Francavilla e Ortona, in entrambe le direzioni, per una notte. In particolare, la chiusura, che si rende necessaria per consentire attività di ispezione della galleria Lazzaretto, è prevista dalle ore 22 di giovedì 11, alle 6 di venerdì 12. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
