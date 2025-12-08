Autostrada A1 | investito da un Tir appena sceso dall’auto per un guasto a Monte San Savino Ventenne ricoverato

Era sceso dall'auto per un guasto: un Tir lo ha travolto. Erano le 2.48 di oggi, 8 dicembre 2025, quando il servizio di emergenza 118 della Asl Toscana sud est è dovuto intervenire per un incidente avvenuto sul tratto aretino dell'autostrada A1, al km 384 in carreggiata sud L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

