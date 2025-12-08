Autostrada A1 | investito da un Tir appena sceso dall’auto per un guasto a Monte San Savino Ventenne ricoverato
Era sceso dall'auto per un guasto: un Tir lo ha travolto. Erano le 2.48 di oggi, 8 dicembre 2025, quando il servizio di emergenza 118 della Asl Toscana sud est è dovuto intervenire per un incidente avvenuto sul tratto aretino dell'autostrada A1, al km 384 in carreggiata sud L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Eboli. La Polizia di Stato di Salerno ha salvato un cane smarrito in autostrada rischiava di essere investito e causare incidenti Leggi https://vocedistrada.it/localita/eboli-2/eboli-la-polizia-di-stato-salva-un-cane-in-autostrada/ #salvataggiocane #eboli #polizias - facebook.com Vai su Facebook
Tir a fuoco sull'autostrada - E' quanto accaduto, verso le 3 del mattino, sulla A1 al km 672 in direzione Roma nel comune di Teano dove un autoarticolato è stato avvolto dalle fiamme. Da casertanews.it