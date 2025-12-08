Autopsia su Sadjide Domani l’incarico

Verrà conferito domani l’incarico della Procura al medico legale Angelo Montana per eseguire l’autopsia sul corpo di Sadjide Muslija, la 49enne di origine macedone trovata morta mercoledì mattina nella sua abitazione di Pianello Vallesina. L’esame autoptico dovrebbe poi iniziare non prima di giovedì. Il figlio della donna, tornato in Svizzera dove risiede, ha nominato come proprio legale Cinzia Molinaro per essere seguito e rappresentato in queste fasi come parte offesa ma non farà richiesta di nessun consulente di parte per partecipare all’autopsia. Ad uccidere la madre sarebbe stato il padre, Nazif Muslija, 50 anni, anche lui macedone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

