Autoclave condominiale | come vanno suddivise le spese

Garantire pressione e continuità all’acqua potabile è fondamentale, soprattutto nei palazzi più alti o dove la rete idrica pubblica non è sufficiente. Per questo molti edifici sono dotati di un’autoclave, oltre a serbatoio, pompe e sistemi di controllo, che permettono a tutti i condòmini di avere un servizio idrico regolare. Ma chi paga per installazione, mantenimento o riparazioni? E vale sempre la regola dei millesimi? Cerchiamo di caire di più. L’autoclave è un impianto comune. Quando serve l'intero stabile, l’autoclave rientra nella categoria delle parti comuni dell’edificio (articolo 1117 del Codice civile). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

