Auto scivola sulla neve e finisce sui binari | centrata dal Trenino Rosso

Domenica sera a Pontresina, un’auto ha scivolato sulla neve e si è fermata sui binari del Trenino Rosso della Rhätische Bahn, creando una situazione di grande pericolo. L’incidente ha suscitato grande spavento tra i presenti, poiché l’auto rischiava di essere centrata dal treno in arrivo, mettendo a rischio l’incolumità di tutti i coinvolti.

Momenti di grande spavento domenica sera a Pontresina, quando un’auto ha perso aderenza sulla strada innevata e si è fermata sui binari del Trenino Rosso della Rhätische Bahn, appena prima dello scontro con il treno in arrivo. Fortunatamente i due occupanti sono rimasti illesi.Alla guida c’era un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

