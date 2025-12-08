Auto ribaltata in tangenziale circolazione bloccata in direzione sud
Un'automobile si è ribaltata nella rampa di accesso della tangenziale nord – da nord verso sud – che proviene dalla strada provinciale 49 Osovana. Il traffico è interdetto in quella zona.In aggiornamento.
