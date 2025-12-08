Auto prende il volo sulla rotatoria | la scena drammatica è surreale VIDEO

Un’ auto “volante” che decolla davanti alle telecamere e finisce la sua corsa contro un palo a pochi metri da una stazione di servizio. Protagonista una Mercedes lanciata ad altissima velocità che, arrivata in prossimità di una rotonda, ha letteralmente spiccato il volo, passando sopra altre vetture e sfiorando un bus, in un incidente spettacolare che poteva trasformarsi in tragedia. Secondo la ricostruzione, l’auto entra contromano nella rotonda, urta con violenza il marciapiede e viene catapultata a diversi metri di distanza. Nel balzo la Mercedes sorvola due auto parcheggiate, sfiora una telecamera stradale e prosegue la sua traiettoria fino all’impatto finale contro un robusto palo di metallo, proprio accanto a un’area di rifornimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it