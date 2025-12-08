Australia già nel pieno di un' ondata di incendi nel Sud-est | Muore un vigile del fuoco

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre dei pompieri e dei servizi per le emergenze, con 1.100 uomini e centinaia di veicoli, sono già impegnate a fronteggiare oltre 90 roghi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

australia gi224 nel pieno di un ondata di incendi nel sud est muore un vigile del fuoco

© Tgcom24.mediaset.it - Australia già nel pieno di un'ondata di incendi nel Sud-est | Muore un vigile del fuoco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Australia, barriera corallina mai così a rischio: sbiancamento record dopo ondata calore 2024 - La Grande Barriera Corallina australiana ha subito il più esteso sbiancamento dei coralli mai registrato, secondo un rapporto governativo che avverte che questo tesoro naturale è in cattive condizioni ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Australia Gi224 Pieno Ondata