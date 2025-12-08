Aurora Ramazzotti in coda dopo il Ponte | Bell’idea rientrare oggi faccio prima a tornare a Milano a piedi
Milano, 8 dicembre 2025 – Il traffico da rientro non fa sconti a nessuno. E così anche Aurora Ramazzotti si è trovata imbottigliata nel traffico, tornando in auto a Milano dopo aver trascorso il Ponte dell’Immacolata in montagna in Trentino. La conduttrice e content creator, di casa ne capoluogo meneghino, nei giorni scorsi ha compiuto 29 anni e ha festeggiato il compleanno con una vacanza nella neve insieme alla famiglia e agli amici più cari. Con lei anche m amma Michelle Hunziker. La presentatrice ha colto l’occasione per festeggiare la sua primogenita e per concedersi una pausa di relax e sport, con sciate ed escursioni in quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO DAL CONDOMINIO RAMAZZOTTI Aurora Ramazzotti E DA TUTTI QUELLI CHE SEGUONO LA NOSTRA PAGINA. Condominio Ramazzotti Fan Club @fanpiùattivi Eros Ramazzotti - facebook.com Vai su Facebook
Aurora Ramazzotti: «Mi sposo nel 2026. Dopo il cambio fisico per la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Niente smartphone ai figli, neppure a scuola» - Dalla maternità, al rapporto con i propri genitori (Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti) passando per la futura carriera lavorativa: Aurora Ramazzotti si racconta con la sua nota spontaneità al ... Segnala brescia.corriere.it