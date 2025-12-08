Allestire uno spazio dedicato al fitness significa scegliere attrezzi che siano realmente utili, sicuri e coerenti con i propri obiettivi. Il mercato offre soluzioni infinite, ma capire quali attrezzi per la palestra funzionano davvero è il primo passo per costruire un allenamento efficace, motivante e sostenibile nel tempo. Fondamentali per iniziare: gli attrezzi che non devono mancare. Ogni palestra domestica – piccola o grande – dovrebbe partire da strumenti semplici ma versatili. I manubri regolabili permettono di allenare braccia, petto e spalle con progressioni naturali. Il tappetino antiscivolo crea una base sicura per esercizi a corpo libero, stretching e core training. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Attrezzi per la palestra: guida completa per scegliere gli strumenti giusti