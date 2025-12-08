Attore in crisi per la malattia che peggiora velocemente e preoccupa

Eric Dane e la sua battaglia contro la SLA. La diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) di Eric Dane, attore noto per i ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, è stata resa pubblica ad aprile, suscitando grande attenzione mediatica. Le recenti apparizioni, tra cui un avvistamento in sedia a rotelle presso l’aeroporto di Washington, evidenziano la gravità delle sue condizioni. Dane ha condiviso di temere di perdere completamente il controllo del proprio corpo, con fonti vicine che attestano come attualmente possa muovere solamente un braccio. le sfide fisiche e emotive affrontate dall’attore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Attore in crisi per la malattia che peggiora velocemente e preoccupa

