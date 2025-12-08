Attacco incrociato sull’Europa Mosca applaude Trump e rilancia | In linea con la nostra visione
Il nuovo corso americano verso la Russia e la ridefinizione del ruolo dell’Europa nella strategia globale stanno producendo un contraccolpo immediato nelle capitali coinvolte. La dottrina della Casa Bianca, che smette di considerare Mosca un nemico diretto e descrive l’Unione come un continente in declino, trova consensi espliciti al Cremlino. Dimitry Peskov parla di “passo positivo”, sottolineando che gli aggiustamenti strategici annunciati da Washington risultano “coerenti con la nostra visione”. E intanto prova a mostrarsi conciliante sul conflitto ucraino, affermando che la Russia continua a lavorare “in modo costruttivo” per una soluzione pacifica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Droni, nuovo avvistamento sull’aeroporto di Oslo: nella notte fuoco incrociato tra Kiev e Mosca
LA FOTONOTIZIA: ESEMPLARE DI LUPO ADULTO FOTOGRAFATO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI SAN CASCIANO La foto (purtroppo chi l'ha scattata non è riuscito a immortalare il muso) è di questa mattina, sabato 6 dicembre, attorno alle 8.30. Ritra - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: DTVS realizza uno scambio doppio incrociato su traverse sintetiche per Ruhrbahn GmbH Vai su X
Attacco russo con droni a Dnipro. Mosca conquista villaggio nell'Ucraina orientale - La Russia dovrebbe concentrarsi sul proprio rafforzamento e sviluppo, senza fare affidamento sulla prudenza dei Paesi occidentali. Riporta tg24.sky.it
Mosca sotto attacco, drone colpisce un palazzo a Krasnogorsk (20 km dalla Capitale): cinque feriti - La guerra ora è alle porte di Mosca, forse per la prima volta così vicina al cuore della Russia. Secondo ilgazzettino.it
Attacco russo a commando ucraino, 11 morti a Pokrovsk. Kiev: “Distrutto oleodotto Ring, duro colpo per Mosca” - L’esercito russo ha attaccato militari delle forze speciali ucraine che si stavano calando da un elicottero nell’area di Krasnoarmeisk (in russo Pokrovsk), nel Donetsk. Lo riporta fanpage.it