Il nuovo corso americano verso la Russia e la ridefinizione del ruolo dell’Europa nella strategia globale stanno producendo un contraccolpo immediato nelle capitali coinvolte. La dottrina della Casa Bianca, che smette di considerare Mosca un nemico diretto e descrive l’Unione come un continente in declino, trova consensi espliciti al Cremlino. Dimitry Peskov parla di “passo positivo”, sottolineando che gli aggiustamenti strategici annunciati da Washington risultano “coerenti con la nostra visione”. E intanto prova a mostrarsi conciliante sul conflitto ucraino, affermando che la Russia continua a lavorare “in modo costruttivo” per una soluzione pacifica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco incrociato sull’Europa, Mosca applaude Trump e rilancia: “In linea con la nostra visione”