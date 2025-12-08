Atreju Versione amarcord Torna Fini | sbagliai a sciogliere An Rutelli glissa sul suo voto a sinistra

In un contesto di rievocazione e riflessione politica, Atreju torna a rivivere le sue radici con figure storiche come Fini e Rutelli. Due protagonisti dai profili distinti, evocano momenti significativi e scelte passate, offrendo uno spaccato sulle tensioni e le evoluzioni del panorama politico italiano.

Roma, 8 dicembre 2025 – Uno ha la camicia e la cravatta, l’altro un dolcevita grigio sotto la giacca, uno porta la fede all’anulare sinistro, l’altro no, uno dà una non-risposta sul riconoscersi o meno nell’attuale centrosinistra che vale come una super-risposta ("passi alla domanda successiva", applausi), l’altro afferma di riconoscersi nella destra di oggi e si pente di una scelta passata. Uno è fuori da dieci anni dalla politica e ribadisce che lo resterà, l’altro, chissà. Uno si chiama Francesco Rutelli, l’altro Gianfranco Fini e si ritrovano, faccia a faccia, sul palco di Atreju, a trentadue anni dal confronto di cui furono protagonisti per la corsa al Campidoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net