Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, non è solo politica. Il fastoso villaggio natalizio allestito sui giardini di Castel Sant'Angelo ospita anche numerose "casette" dove si possono scoprire le varie realtà del partito. Poco dopo aver varcato le soglie di Atreju, proprio all'ingresso, spicca lo stand de La Voce del Patriota, quotidiano online ideato da gruppo di ormai ex ragazzi che avevano militato nelle fila di Azione Giovani e che avevano partecipato come delegati al congresso di Trieste di Fratelli d'Italia del 2017 quando Giorgia Meloni lanciò il suo appello ai patrioti. Un gruppo che decise "di mettersi in prima linea in quella seconda fase del partito, con un esperimento mediatico", ci spiega il direttore Ulderico De Laurentiis che descrive il suo giornale come "un media digitale di parte, ma non di partito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atreju, tra cultura, buon cibo e volontariato