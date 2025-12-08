Roma, 8 dicembre 2025 – Trentadue anni dopo e diciassette anni dopo. Oggi Gianfranco Fini torna ad Atreju, la festa della destra italiana. Sono passati trentadue anni da quel 1993 in cui l’allora segretario del Movimento sociale italiano duellò in un faccia a faccia con il leader dei Verdi Francesco Rutelli per conquistare il Campidoglio. Finì, al ballottaggio, a favore di Rutelli che diventò sindaco di Roma, mentre i giornali dell’epoca scrissero che a Fini non era “bastato il pieno a destra”. Atreju 2025 al via, Arianna Meloni e Donzelli tagliano il nastro della kermesse di FdI Frase un po’ sibillina a guardare gli eventi degli anni successivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Atreju Ritorno al futuro, Fini e Rutelli insieme sul palco. Il leader di An mancava da 13 anni