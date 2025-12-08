Atreju Ritorno al futuro Fini e Rutelli insieme sul palco Il leader di An mancava da 13 anni
Roma, 8 dicembre 2025 – Trentadue anni dopo e diciassette anni dopo. Oggi Gianfranco Fini torna ad Atreju, la festa della destra italiana. Sono passati trentadue anni da quel 1993 in cui l’allora segretario del Movimento sociale italiano duellò in un faccia a faccia con il leader dei Verdi Francesco Rutelli per conquistare il Campidoglio. Finì, al ballottaggio, a favore di Rutelli che diventò sindaco di Roma, mentre i giornali dell’epoca scrissero che a Fini non era “bastato il pieno a destra”. Atreju 2025 al via, Arianna Meloni e Donzelli tagliano il nastro della kermesse di FdI Frase un po’ sibillina a guardare gli eventi degli anni successivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Da Abu Mazen a Carlo Conti, Di Pietro, Buffon e il ritorno di Fini: FdI presenta il programma di Atreju 2025
? Roma, dal 6 al 14 dicembre la kermesse di FdI a Castel Sant’Angelo. Assenti Schlein, Fratoianni e Landini. Il ritorno di Fini e Rutelli Leggi l'articolo #Atreju - facebook.com Vai su Facebook
Atreju Ritorno al futuro, Fini e Rutelli insieme sul palco. Il leader di An mancava da 13 anni - Alla kermesse anche l’ostaggio israeliano Braslavcki: “Ho visto l’orrore e il massacro” ... Scrive quotidiano.net
Non solo amarcord, Fini torna ad Atreju 17 anni dopo - L'ultima volta di Gianfranco Fini ad Atreju fu nel 2008, nel 2010 fu fischiato in contumacia e 14 anni fa Giorgia Meloni, dopo aver "riflettuto moltissimo", decise di non invitarlo più. Lo riporta ansa.it
Atreju 2025, il programma: dal ritorno di Gianfranco Fini ad Abu Mazen, fino a Carlo Conti - Presenti tutti i ministri, hanno accettato l'invito anche tutti i leader dei partiti di opposizione, tranne Nicola Fratoianni ed Elly Schlein ... Secondo italiaoggi.it