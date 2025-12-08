Atreju Fini sul palco con Rutelli | Mio errore sciogliere Alleanza Nazionale Meloni ha ricostruito comunità
A 32 anni dalla loro sfida elettorale del 1993 per la sindacatura di Roma, Gianfranco Fini e Francesco Rutelli si incontrano sul palco di Atreju, la festa della giovanile di Fratelli d’Italia, per un confronto che ripercorre le tappe della loro carriera politica e i cambiamenti avvenuti nel panorama italiano.
A 32 anni dalla loro sfida del 1993 alle elezioni per sindaco di Roma, Gianfranco Fini e Francesco Rutelli si ritrovano per un confronto sul palco di Atreju, la festa della giovanile di Fratelli d’Italia in corso nella Capitale. “È un momento bello, emozionante. Un ritorno a casa, se me lo consentite”, ha detto l’ex presidente della Camera all’inizio dell’evento. I due poi hanno parlato di molti temi politici, sia passati che attuali. Fini: “Mio errore sciogliere An, Meloni ha ricostruito questa comunità”. “ L’errore è stato chiedere e ottenere lo scioglimento di Alleanza Nazionale, perché era era un movimento politico basato su un senso comunitario. 🔗 Leggi su Lapresse.it
