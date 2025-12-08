Atreju Fini | Per me è un ritorno a casa Rutelli | Rispetto Meloni

"È un momento bello, emozionante. Un ritorno a casa, se me lo consentite. Diciassette anni dopo Atreju e 32 anni dopo il confronto televisivo trasmesso mille volte con Francesco Rutelli. il tempo passa in fretta". Queste le prime parole di Gianfranco Fini all'inizio del confronto con Francesco Rutelli ad Atreju, a distanza di 32 anni dalla loro sfida alle elezioni amministrative per la poltrona di sindaco di Roma. Nella sala principale, oltre cinquecento persone stanno seguendo il confronto, moderato dalla giornalista de Il Giornale Hoara Borselli, che rievoca la sfida elettorale del 1993 intitolato "Trentadue anni dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

