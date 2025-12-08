Atreju Fini | Merito di Meloni aver ricostruito una comunità Mio errore sciogliere An

Nell'intervista, Fini riflette sul ruolo di Meloni nella recente ricostruzione della comunità politica, riconoscendo anche il suo errore nello scioglimento di Alleanza Nazionale. Un confronto che mette in luce le scelte passate e le sfide di un percorso politico segnato da momenti di cambiamento e ricostruzione.

"L'errore è stato chiedere e ottenere lo scioglimento di Alleanza nazionale, perché era un movimento politico basato su un senso comunitario. Ma il merito che ha avuto Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni è ricostruire questa comunità, perché se si rimane al di fuori del proprio perimetro si rischia di essere in qualche modo apolidi. Poi è chiaro che sono passati tanti anni, è tutto cambiato, è tutto diverso e quindi mi riconosco, l'ho votata, la voterò. Non condivido al 100%, come è naturale da uomini liberi". Gianfranco Fini taccogloe applauso dal palco di Atreju, durante il panel con Francesco Rutelli 'Trentadue anni dopo'. 🔗 Leggi su Iltempo.it