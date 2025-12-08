Atreju Fini | Merito di Giorgia Meloni aver ricostruito una comunità Il mio errore? Sciogliere An

Durante un intervento a Atreju, Gianfranco Fini ha elogiato Giorgia Meloni per aver ricostruito una comunità politica, riconoscendo invece come suo errore lo scioglimento di Alleanza Nazionale, considerato un movimento fondato su valori di coesione. Fini ha sottolineato l'importanza di preservare il senso di comunità all’interno del panorama politico italiano.

"L'errore è stato chiedere e ottenere lo scioglimento di Alleanza nazionale, perché era un movimento politico basato su un senso comunitario. Ma il merito che ha avuto Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni è ricostruire questa comunità, perché se si rimane al di fuori del proprio perimetro si rischia di essere in qualche modo apolidi. Poi è chiaro che sono passati tanti anni, è tutto cambiato, è tutto diverso e quindi mi riconosco, l'ho votata, la voterò. Non condivido al 100%, come è naturale da uomini liberi". Gianfranco Fini tae applauso dal palco di Atreju, durante il panel con Francesco Rutelli 'Trentadue anni dopo'. 🔗 Leggi su Iltempo.it