Atreju 2025 è il giorno del faccia a faccia tra Fini e Rutelli 32 anni dopo segui la diretta streaming

È il giorno del nuovo confronto Fini-Rutelli 32 anni dopo quelle elezioni a Roma: si rinnova ad Atreju 2025 “Sei diventata forte. L’Italia a testa alta”, a ingresso libero ai giardini di Castel Sant’Angelo di Roma (fino a domenica 14). Programma di Atreju 2025. Lunedì 8 dicembre 2025. Il programma completo si apre alle 16.30 in Sala Rosario Livatino con “Il Lazio tra Capitale e aree interne”. Intervengono: Paolo Trancassini (Questore della Camera dei deputati e Coordinatore Regionale FdI Lazio), R oberta Angelilli (Vicepresidente della Regione Lazio), Nicola Calandrini (Senatore e Presidente provinciale FdI Latina), Massimo Ruspandini (Deputato e Presidente provinciale FdI Frosinone), Manuela Rinaldi (Assessore Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio), Massimo Giampieri (Presidente provinciale FdI Viterbo). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

