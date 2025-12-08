Atalanta ecco il Chelsea ‘spendaccione’ e campione del mondo | i 2 miliardi spesi e il fattore Maresca

Bergamo. Come per tutte le storie di calcio nelle quali a un certo punto arriva il più classico dei twist, anche per il Chelsea c’è un “prima” e un “dopo”. In questo caso, la puntina va messa sull’anno 2003, quando l’imprenditore e politico russo Roman Abramovich ha deciso di investire nel club e prendere il meglio che c’era sul mercato, partendo da José Mourinho. Oltre due decenni dopo, i Blues possono vantarsi di essere una delle squadre più vincenti d’Europa, ma, allo stesso tempo, di essere tra quelle che probabilmente hanno speso più di tutti. Ed è un trend che si conferma anche guardando alla squadra di oggi, costruita grazie ai quasi due miliardi di euro spesi nell’ultimo quinquennio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it