Atalanta contro il Chelsea in campo tutti i big Davanti è pronto Scamacca
L'Atalanta si prepara ad affrontare il Chelsea in Champions League, schierando tutti i big. Davanti, è pronto Scamacca, pronto a fare la differenza. Dopo la sconfitta a Verona, la squadra di Gasperini si concentra sulla sfida di martedì sera, mantenendo intatta la determinazione di ottenere un risultato importante nel massimo torneo continentale.
CHAMPIONS LEAGUE. Martedì sera 9 dicembre contro il Chelsea solo qualche ritocco rispetto all’Atalanta che ha perso a Verona. Palladino però ha alternative in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Palladino: "Con il Chelsea serve la partita perfetta" Archiviata la brutta sconfitta contro il Verona, l'Atalanta è pronta a tornare in campo contro il Chelsea? Raffaele Palladino ha presentato la sfida di ChampionsLeague in conferenza stampa
Atalanta-Chelsea: quando il giovane Luca Percassi giocava nei Blues di Vialli. Non ci sono precedenti tra Atalanta e Chelsea ma domani in Champions sarà una gara speciale per Luca Percassi: l'amministratore delegato atalantino ha infatti un passato nei Blues
