Atalanta contro il Chelsea in campo tutti i big Davanti è pronto Scamacca

Ecodibergamo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Chelsea in Champions League, schierando tutti i big. Davanti, è pronto Scamacca, pronto a fare la differenza. Dopo la sconfitta a Verona, la squadra di Gasperini si concentra sulla sfida di martedì sera, mantenendo intatta la determinazione di ottenere un risultato importante nel massimo torneo continentale.

CHAMPIONS LEAGUE. Martedì sera 9 dicembre contro il Chelsea solo qualche ritocco rispetto all’Atalanta che ha perso a Verona. Palladino però ha alternative in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta contro il chelsea in campo tutti i big davanti 232 pronto scamacca

© Ecodibergamo.it - Atalanta, contro il Chelsea in campo tutti i big. Davanti è pronto Scamacca

Contenuti che potrebbero interessarti

atalanta contro chelsea campoAtalanta, contro il Chelsea in campo tutti i big. Davanti è pronto Scamacca - Martedì sera 9 dicembre contro il Chelsea solo qualche ritocco rispetto all’Atalanta che ha perso a Verona. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Contro Chelsea Campo