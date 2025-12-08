Atalanta Chelsea conferenza stampa di Palladino | Si riparte dopo una brutta prestazione Chelsea? L’ho studiato molto Gruppo di grandi uomini

Raffaele Palladino presenta la sfida di Champions League tra Atalanta e Chelsea, analizzando la situazione attuale della squadra e la preparazione in vista della partita. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato l'importanza di ripartire dopo l'ultima sconfitta e ha condiviso le sue riflessioni sui prossimi avversari, sottolineando l'impegno del gruppo.

Atalanta Chelsea, conferenza stampa di Palladino: le parole del tecnico nerazzurro in vista del match di Champions League di domani Alla vigilia della sesta giornata della League Phase di Champions League, Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dalla New Balance Arena, soffermandosi sul momento della squadra dopo il ko di Verona e .

#Maresca: “Sono innamorato dell’Atalanta” L’allenatore del #Chelsea, Enzo Maresca, ha elogiato l’ #Atalanta alla vigilia del match di Champions League, definendo il club nerazzurro un motivo di vanto per gli italiani all’estero. Vai su X

