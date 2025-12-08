Atalanta-Chelsea Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
L’Atalanta sfida il Chelsea alla New Balance Arena nel sesto turno della fase a gironi della UEFA Champions League. Una sfida cruciale che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti a definire il pronostico di questa emozionante partita in programma il 9 dicembre 2025 alle ore 21:00.
L’Atalanta attende il Chelsea alla New Balance Arena per il sesto turno del girone unico della UEFA Champions League. Gli orobici stanno andando forte nella massima competizione europea e sono saliti a quota 10 punti grazie alle ultime due vittorie non scontate sui campi del Marsiglia e dell’Eintacht Francoforte. La Dea, sotto la guida di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
#Atalanta vs. #Chelsea line-ups: Gianluca Scamacca, Ademola Lookman and Charles De Ketelaere lead the Atalanta attack against Enzo Maresca's Chelsea, who drop both Alejandro Garnacho and Estevao. #AtalantaChelsea #ATACHE #CFC #Calcio #UCL
Negli ultimi giorni Atalanta e Chelsea hanno rinsaldato un legame duraturo e che va oltre il rettangolo verde. Le due proprietà sono state al centro di un incontro che ha visto il co-Owner del Chelsea Behdad Eghbali insieme al Presidente Antonio Percassi
Atalanta-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Entrambe a quota 10 dopo cinque gare, la Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena i Blues di Enzo Maresca nel sesto turno della fase campionato ... Riporta tuttosport.com
