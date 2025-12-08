Assomigliamo sempre di più all’Eurabia

Canè?omanda: esiste un allarme immigrazione?" Risposta: dipende. Proviamo a ragionare. Intanto chiarendo la definizione: il problema non è l’immigrazione in quanto tale, ma in particolare quella clandestina. Partiamo da noi. In questo momento di sbarchi non ce ne sono. È inverno. Ricominceranno. Quindi, perché la Lega proprio ora rilancia la stretta sulla cittadinanza, ultimo anello di una corretta dinamica migratoria? Lo si potrebbe dire anche di Trump, che con tutto quello che ha da fare, e disfare, ogni tanto aggiorna brutalmente il tema. La risposta sta ovviamente nel Dna delle battaglie identitarie, che restano sempre calde per chi le ha sposate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

