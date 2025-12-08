Assolta l’imprenditrice di San Terenzo | fu arrestata in Guinea Bissau

Valentina Cirelli Agwineriün Kasumaya è stata assolta dall'accusa di aver subito un arresto in Guinea Bissau. L'imprenditrice di San Terenzo esprime il suo sollievo, sottolineando che la verità è stata finalmente riconosciuta. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sua figura e sulle difficoltà affrontate durante il procedimento giudiziario.

Valentina Cirelli Agwineriün Kasumaya non nasconde il sollievo: “La verità è finalmente venuta fuori”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

