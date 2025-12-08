Assicurazioni partner dell’Ue per sostenere crescita e stabilità
NON PIÙ solo regole, ma capitale da mobilitare. Perché senza le assicurazioni l’Ue non riuscirà a trasformare il suo risparmio in crescita. È il monito di Unipol, che ha scelto Bruxelles per una giornata strategica in due atti: l’apertura della nuova sede istituzionale in Avenue Marnix 23 e un convegno dedicato al contributo del settore alla competitività continentale. Ospitato dalle vicepresidenti del Parlamento europeo, Pina Picierno e Antonella Sberna, l’evento ha riunito un parterre politico ed economico di primo piano: dal vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto all’ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi, dal rappresentante permanente Vincenzo Celeste ai vertici del gruppo Unipol – il presidente Carlo Cimbri e l’ad Matteo Laterza – insieme a una folta delegazione di eurodeputati italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
