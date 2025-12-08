La Francia ostacola la piena mobilitazione dei proventi degli asset sovrani russi congelati per finanziare il maxi-prestito all’Ucraina. Pur sostenendo in linea di principio l’idea del “prestito di riparazione” proposto dalla Commissione, riporta il Financial Times, Parigi rifiuta che nel perimetro dello schema entrino i 18 miliardi di euro immobilizzati presso banche commerciali francesi. Una posizione che irrita diversi Stati membri, posto che Bruxelles ha proposto di usare tutti gli asset bloccati in Europa e non soltanto la quota maggiore custodita dal depositario belga Euroclear. Secondo il Ft, la Francia non ha mai rivelato alle altre capitali quali istituti detengano gli asset russi, invocando la riservatezza bancaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asset russi a Kiev, la Francia vuole escludere i 18 miliardi di fondi congelati nelle sue banche