Asse Fossi-Giani? | Sostegno convinto E sì al piano Biagioni

Dopo i Giovani democratici ecco un altro sostegno al segretario del Pd pratese Marco Biagioni. Arriva dalla "componente coordinamento mozione congressuale Bonaccini" e in particolare porta la firma di Monia Faltoni, ex capogruppo dem in consiglio comunale. Obiettivo: rafforzare l’asse Fossi-Giani e il dialogo con la segretaria Schlein. Il congresso anticipato? "Non serve, avanti sulla proposta Biagioni". "Dobbiamo andare avanti coerentemente con il percorso fatto fino ad adesso. La coalizione di centrosinistra in Toscana ha raggiunto il 54%, con un Pd al 35% e un miglioramento di 6 punti rispetto a cinque anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asse Fossi-Giani?: "Sostegno convinto. E sì al piano Biagioni"

