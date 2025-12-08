Assassin’s Creed Shadows è ingiocabile su Nintendo Switch 2 secondo diversi giocatori

L’arrivo di Assassin’s Creed Shadows su Nintendo Switch 2 avrebbe dovuto segnare un passo importante per i possessori della console, desiderosi di vivere l’avventura di Yasuke e Naoe anche in portabilità. Nonostante il port avesse raccolto inizialmente valutazioni discrete — con un 81 su Metacritic — le testimonianze di alcuni utenti stanno dipingendo un quadro molto più problematico. Su Reddit numerosi giocatori segnalano crash frequenti e imprevedibili, al punto che una parte della community definisce il titolo “ ingiocabile ” sulla nuova piattaforma Nintendo. The Gamer segnala che alcuni utenti raccontano un’esperienza altalenante: c’è chi riferisce di aver giocato un paio d’ore senza problemi, salvo poi incappare in cinque crash consecutivi in dieci minuti, e chi non riesce a superare i 60 secondi di gioco dopo aver sbloccato un personaggio, anche utilizzando la memoria interna in modalità docked. 🔗 Leggi su Game-experience.it

