Assassin’s Creed Shadows è ingiocabile su Nintendo Switch 2 secondo diversi giocatori
L’arrivo di Assassin’s Creed Shadows su Nintendo Switch 2 avrebbe dovuto segnare un passo importante per i possessori della console, desiderosi di vivere l’avventura di Yasuke e Naoe anche in portabilità. Nonostante il port avesse raccolto inizialmente valutazioni discrete — con un 81 su Metacritic — le testimonianze di alcuni utenti stanno dipingendo un quadro molto più problematico. Su Reddit numerosi giocatori segnalano crash frequenti e imprevedibili, al punto che una parte della community definisce il titolo “ ingiocabile ” sulla nuova piattaforma Nintendo. The Gamer segnala che alcuni utenti raccontano un’esperienza altalenante: c’è chi riferisce di aver giocato un paio d’ore senza problemi, salvo poi incappare in cinque crash consecutivi in dieci minuti, e chi non riesce a superare i 60 secondi di gioco dopo aver sbloccato un personaggio, anche utilizzando la memoria interna in modalità docked. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giochi di assassin’s creed che meritano un remake al posto di black flag
Assassin’s Creed Shadows: Come giocare Gli Artigli di Awaji
Assassin’s Creed Shadows: delude la prima espansione Gli Artigli di Awaji
È stato pubblicato un nuovo video gameplay di Assassin’s Creed Shadows su Nintendo Switch 2, di oltre 30 minuti, che consente di farsi un'idea più precisa su come gira il gioco Ubisoft sulla nuova console Nintendo. (Trovate il link della notizia nel primo com - facebook.com Vai su Facebook
Assassin's Creed Shadows, Ubisoft spiega come girerà su Switch 2 Vai su X
Assassin's Creed Shadows - Guida alle stagioni: come cambiarle e differenze - Assassin's Creed Shadows introduce una delle meccaniche più immersive della saga: il cambio delle stagioni. spaziogames.it scrive
Assassin's Creed Shadows: migliori alleati e come sbloccarli - In Assassin's Creed Shadows l'unione fa la forza e questo lo si vede fino da uno dei primissimi momenti di gioco, nel quale scopriamo che possiamo giocare tanto nei panni di Naoe che di Yasuke. Scrive tomshw.it
Assassin’s Creed Shadows, a Milano un evento per celebrarlo - Una finestra sul Giappone per celebrare l’attesissima uscita di Assassin’s Creed Shadow, l’ultimo capitolo della fortunata saga Ubisoft, disponibile in tutto il mondo a partire da oggi. Si legge su tg24.sky.it