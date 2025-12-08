Assassinato il reporter peruviano Fernando Nuñez | terzo giornalista ucciso nel Paese dall’inizio dell’anno

Era sulla strada del ritorno, dopo giorni passati a raccogliere testimonianze e immagini nella regione di La Libertad, quando uomini armati hanno fermato l’auto e aperto il fuoco. Fernando Nuñez, reporter dell’emittente online Kamila TV, non ha avuto il tempo di reagire: è morto sul colpo, mentre suo fratello, che viaggiava con lui, lotta tra la vita e la morte. A denunciarlo è stata l’Associazione Nazionale dei Giornalisti ( Anp ), parlando di un nuovo attacco alla libertà di stampa in un’area già segnata da una spirale di violenza continua. Negli ultimi mesi il distretto di Guadalupe, dove è avvenuto l’agguato, è diventato uno dei luoghi più pericolosi del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

