Dal Facebook di Luca, cittadino che un giorno camminava tranquillo e l’altro inciampava nel catrame, arriva la perla urbanistica della settimana: «È inutile che rifate l’asfalto nuovo in via dei Pianeti. e lasciate i tombini otturati dal catrame.» E le immagini parlano chiaro: il tombino è lì, sepolto come un reperto etrusco, asfaltato con amore e dedizione, pronto a ricevere la prossima alluvione come un secchio bucato. Arezzo, città della Giostra e della buca eterna, questa volta raggiunge la galassia: in via dei Pianeti sembra si asfaltino anche i buchi dove l’acqua dovrebbe scendere, così invece resta su, saluta, allaga, e magari entra in casa per un caffè. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Asfalto nuovo, tombini affogati, via dei Pianeti pronta per il diluvio universale