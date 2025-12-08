Asfalto nuovo tombini affogati via dei Pianeti pronta per il diluvio universale
Dal Facebook di Luca, cittadino che un giorno camminava tranquillo e l’altro inciampava nel catrame, arriva la perla urbanistica della settimana: «È inutile che rifate l’asfalto nuovo in via dei Pianeti. e lasciate i tombini otturati dal catrame.» E le immagini parlano chiaro: il tombino è lì, sepolto come un reperto etrusco, asfaltato con amore e dedizione, pronto a ricevere la prossima alluvione come un secchio bucato. Arezzo, città della Giostra e della buca eterna, questa volta raggiunge la galassia: in via dei Pianeti sembra si asfaltino anche i buchi dove l’acqua dovrebbe scendere, così invece resta su, saluta, allaga, e magari entra in casa per un caffè. 🔗 Leggi su Lortica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovo asfalto sulla 131: traffico rispristinato su entrambe le carreggiate tra Monastir e Nuraminis - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo asfalto in via Enrico De Nicola, lavori Publiacqua in via Palagio degli Spini e in via Piana. I principali lavori della settimana a #Firenze. Info: tinyurl.com/3retau2j. #viabiliFI #IF Vai su X
Tombini e dislivelli con l’asfalto: “Sono pericolosi” - Non per essere critici per partito preso, ma è normale che tutti i tombini della via Sampolo, fresca di posa dell’asfalto, siano non a filo? mondopalermo.it scrive