Ascolti TV Total Audience | Domenica 7 Dicembre 2025 Amici in crescita record +77K
Nella serata di ieri, domenica 7 dicembre 2025, il pubblico televisivo italiano ha seguito numerosi programmi sulle principali reti generaliste, con risultati variegati in termini di ascolti e share. Su Rai1, il film Sposa in rosso ha interessato 714.000 spettatori pari al 5.15% di share, mentre su Canale5 il game show Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha registrato 3.017.000 spettatori con il 22.33% di share (Rewind a 1.272.000 spettatori e 19.15%). Su Rai2, la commedia natalizia Improvvisamente a Natale mi sposo ha intrattenuto 1.228.000 spettatori con il 7.22%. Su Italia1, dopo la presentazione Warm Up (849. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altre letture consigliate
Ascolti TV Total Audience | Sabato 6 Dicembre 2025. La Forza di una Donna (+48K) e Forbidden Fruit (+27K) crescono più di tutti. Seguono Ballando (+25K) e la finale di Tú Sí Que Vales (+23K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small - facebook.com Vai su Facebook
#AscoltiTV Total Audience | Venerdì 5 Dicembre 2025. #UominieDonne (+100K), #LaForzadiunaDonna (primo episodio +68K) e #IlParadisodelleSignore (+62K) crescono più di tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen Vai su X
Ascolti Tv Total Audience Sabato 6 Dicenbre 2025: +48K per La Forza di una Donna, +27K per Forbidden Fruit - Scopri i dati di ascolto TV del sabato 6 dicembre 2025: La Forza di una Donna (+48K) e Forbidden Fruit (+27K) tra i programmi in maggiore crescita. Secondo quilink.it