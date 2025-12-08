Nella serata di ieri, domenica 7 dicembre 2025, il pubblico televisivo italiano ha seguito numerosi programmi sulle principali reti generaliste, con risultati variegati in termini di ascolti e share. Su Rai1, il film Sposa in rosso ha interessato 714.000 spettatori pari al 5.15% di share, mentre su Canale5 il game show Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha registrato 3.017.000 spettatori con il 22.33% di share (Rewind a 1.272.000 spettatori e 19.15%). Su Rai2, la commedia natalizia Improvvisamente a Natale mi sposo ha intrattenuto 1.228.000 spettatori con il 7.22%. Su Italia1, dopo la presentazione Warm Up (849. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Domenica 7 Dicembre 2025. Amici in crescita record (+77K)