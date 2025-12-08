Ascolti TV | Domenica 7 Dicembre 2025 Canale 5 vola con Caduta Libera La Ruota e Il Milionario Rai1 al 6,4% con La Prima della Scala
Ieri, domenica 7 dicembre 2025, il prime time e il preserale hanno registrato ascolti interessanti tra Rai e Mediaset, con Canale 5 protagonista assoluta in diverse fasce. Prime time: Chi Vuol Essere Milionario guida la serata. Su Rai1, Sposa in rosso ha appassionato 709.000 spettatori con uno share del 5,1% dalle 22:02 alle 00:03. Su Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 3.003.000 spettatori, pari al 22,4% di share, confermandosi il programma più seguito della serata. Su Rai2, Improvvisamente a Natale mi sposo ha intrattenuto 1.222.000 spettatori (7,2%). Italia1 con Zelig On ha raccolto 677. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
