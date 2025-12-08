Sfida eccellente domenica 7 dicembre in prima serata: su Canale 5 Gerry Scotti torna con un programma iconico Chi vuol essere milionario e nella gara degli ascolti tv sfida la Prima della Scala su Rai 1. Il game show firmato Mediaset torna anni di assenza con una nuova speciale edizione, trainata proprio dal successo innegabile del suo iconico conduttore, protagonista anche dell’Access Prime Time del canale con La Ruota della Fortuna al fianco di Samira Lui. Una sfida dura quella della serata, perché la Rai risponde con l’opera, Lady Macbeth del distretto di Mcensk, che apre la stagione del Teatro la Scala di Milano: una diretta attesissima nel calendario meneghino (e nazionale) delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 7 dicembre, Gerry Scotti sfida la Prima della Scala